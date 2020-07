Het aantal coronabesmettingen in en rondom Amsterdam stijgt licht, meldt de GGD dinsdagochtend aan nieuwspartner AT5. De oorzaak voor die toename moet volgens de gezondheidsdienst deels gezocht worden in festiviteiten en andere bijeenkomsten die in de familiesfeer en met vrienden gehouden worden.

"We zien in ieder geval een toename in het aantal nauwe contacten in de privésfeer, zoals feesten met familie en vrienden waar de 1,5 meter afstand niet goed nageleefd wordt. De meeste clusters van de afgelopen weken zijn in een setting van een familiefeestje, een bruiloft of begrafenis", vertelt een woordvoerder van de GGD Amsterdam.

Na een periode met nauwelijks ziekenhuisopnames van coronapatiënten zijn er deze week toch weer mensen opgenomen. Exacte cijfers zijn er niet, maar volgens de GGD gaat het om twee tot vijf patiënten.

Afgelopen week werd bij 5.416 inwoners van Amsterdam-Amstelland een coronatest afgenomen. Bijna 2,2 procent (117 mensen) testten positief op het virus. Ter vergelijking: in de eerste week van juni lag dat percentage nog op 1,9 procent.

Testbereidheid onder Amsterdammers wordt groter

Tegelijkertijd ziet de GGD sinds eind vorige week ook een lichte stijging van de testbereidheid. Meer Amsterdammers laten een test uitvoeren, wanneer zij mogelijke coronaklachten hebben.

Net als in de rest van Nederland leiden de versoepelingen van de coronaregels ook in de stad tot een toename van het aantal besmettingen. Maar vooral het stijgende aantal 'nauwe contacten' van Amsterdammers in de privésfeer baart de GGD zorgen.

Ongeveer een kwart van de nieuwe coronabesmettingen komt aan het licht na bron- en contactonderzoek van de GGD. Dat onderzoek wordt opgestart nadat iemand positief getest is op het virus. In meer dan 95 procent van de gevallen blijken de coronapatiënten familieleden van elkaar te zijn.

Echte brandhaarden zoals die in Hillegom, waar 23 cafébezoekers het virus opliepen, zijn er in Amsterdam nog niet geweest, zo zegt de GGD. Kleinere clusters van besmettingen zijn er wel.

Onduidelijk of trend leidt tot meer ziekenhuisopnames

Het is volgens de gezondheidsdienst nog onduidelijk of het stijgende aantal besmettingen ook gaat leiden tot nieuwe ziekenhuisopnames. "Dat zou kunnen, maar het is lastig in te schatten. De meeste mensen hebben immers milde klachten. Maar zij kunnen wel mensen uit de risicogroep aansteken en daarmee indirect zorgen voor ziekenhuisopnames."

Maandagavond werd bekend dat burgemeester Halsema haar vakantie heeft afgebroken vanwege de groeiende drukte in de stad. In het weekend werd er al eenrichtingsverkeer ingesteld in de Kalverstraat en op de Wallen werden enkele straten afgesloten. De verwachting is dat Halsema deze week met aanvullende maatregelen komt.