Het kunstenaarsdorp Ruigoord bij Amsterdam heeft al bijna 60.000 euro opgehaald door een crowdfundactie. Het geld is nodig om de verliezen mee op te vangen die door de coronacrisis zijn geleden.

Het streefbedrag is 65.000 euro en in het huidige tempo lijkt het een kwestie van tijd voor dat doel wordt behaald. Voorzitter Ruben Lodeizen bedankt dinsdag de donateurs in gesprek met Het Parool. "Dit gaat ons de winter doorhelpen."

Lodeizen zegt niet verrast te zijn door het geldbedrag dat al werd opgehaald. "We hebben een grote groep trouwe bezoekers. Zij vinden het voortbestaan van het dorp en de festivals belangrijk en weten dat wij de prijzen zo laag mogelijk proberen te houden. Nu we weinig spek op de botten hebben, schieten ze ons te hulp. We zijn ze enorm dankbaar."

Het geld gaat gebruikt worden om vaste lasten te betalen en het land, dorp en de kerk te onderhouden.