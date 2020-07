De ALDI op het Waterlandplein in Amsterdam-Noord is dinsdagavond overvallen. Het is nog onduidelijk of de verdachte iets heeft buitgemaakt. De politie is nog op zoek naar de dader.

Volgens een getuige zou de overvaller het personeel hebben bedreigd met een mes.

Een caissière en de bedrijfsleider zouden zijn vastgebonden door de verdachte, maar de politie kan dat niet bevestigen.

Het onderzoek naar de overval is nog in volle gang.