Burgemeester Femke Halsema heeft haar vakantie afgebroken om met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) te vergaderen over de drukte in Amsterdam. Ze vreest dat het aantal coronabesmettingen in de stad zal toenemen door het grote aantal bezoekers.

Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente aan AT5 na berichtgeving van NRC.

De burgemeester, politie en het OM overleggen nu over eventuele aanvullende maatregelen tegen de drukte. Naar verwachting zal daar later deze week duidelijkheid over komen.

Afgelopen zaterdag en zondag werd eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Kalverstraat om het risico van verspreiding van het virus te beperken. Ook riep de gemeente mensen op om niet naar de Wallen te komen vanwege drukte. Daar werden enkele straten afgesloten.