Bioscoop Het Ketelhuis op het Westergasterrein in Amsterdam krijgt van de gemeente en het Filmfonds 245.000 euro steun. Het geldbedrag is bedoeld om de bioscoop op de been te houden, nadat het door de coronacrisis tijdelijk dicht moest.

"We zijn reusachtig blij met de substantiële bijdragen van het Filmfonds en de gemeente Amsterdam. We kunnen nu zeker tot het einde van het jaar goed uit de voeten in de anderhalvemetersamenleving. Er zullen bij ons vooralsnog geen ontslagen vallen", aldus directeur Alex de Ronde.

Omdat de gemeente Amsterdam voorrang gaf aan grote culturele instellingen voor financiële steun, was de toekomst van Het Ketelhuis eerst onzeker. Hoe groter de culturele rol, hoe eerder een instelling noodsteun kon verwachten van het stadsbestuur.

Voor veel kleinere cultuurinstellingen is het daarom nog onzeker of ze steun krijgen. Het Filmfonds luidde al eerder de noodklok over filmtheaters en vroeg voor meer steun van de overheid. Ze kregen 3,5 miljoen euro waarvan meerdere subsidies voor de sector zijn opgesteld. In totaal heeft het Filmfonds 4,6 miljoen bijgedragen aan kleine gesubsidieerde filmtheaters.