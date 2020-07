Aan de Wingerdweg in Amsterdam Noord is zondagavond een vrouw gewond geraakt bij een steekincident.

Rond 21.05 uur kreeg de politie een melding binnen van het incident. Verschillende hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn ter plaatse gekomen.

De dader is nog voortvluchtig. Het is nog onduidelijk hoe het met het slachtoffer gaat. De politie is aanwezig en doet onderzoek naar het incident.