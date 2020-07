Handhavers, 'hosts' van de gemeente en verkeersregelaars hebben hun handen in de nacht van zaterdag op zondag vol gehad aan de drukte in de Amsterdamse binnenstad. Naast het eerder aangekondigde eenrichtingsverkeer, moesten stegen afgesloten worden.

Het was zo druk dat de gemeente zaterdagavond rond 23.00 uur via Twitter vroeg om niet meer naar de Wallen te komen. Op beelden die AT5 van omwonenden had ontvangen, is te zien dat er veel toeristen aanwezig waren. Met name op de bruggen was 1,5 meter afstand houden vaak onmogelijk.

Het eenrichtingsverkeer werd vrijdagavond op de Wallen ook al ingesteld. Zaterdagmiddag mocht er ook nog maar in één richting door de Kalverstraat gelopen worden.

Afgelopen vrijdag liet de veiligheidsregio, waar burgemeester Femke Halsema de voorzitter van is, weten zich zorgen te maken over een mogelijke toename van coronabesmettingen.

De gemeente gaat de maatregelen samen met de betrokken partijen, waaronder winkeliersverenigingen, na het weekend evalueren.