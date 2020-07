De gemeente heeft zaterdagmiddag besloten om eenrichtingsverkeer in de Kalverstraat in Amsterdam in te stellen. De beslissing volgt na toenemende drukte in de binnenstad.

De richting loopt vanaf de Dam tot het Muntplein. Vanaf de Heiligeweg is er geen toegang tot de Kalverstraat, vanaf het Spui wordt publiek richting De Munt geleid. Er zijn borden neergezet om mensen te instrueren. De maatregel moet ervoor zorgen dat er meer ruimte voor winkelend publiek ontstaat.

Vrijdag kondigde de gemeente al aan dat de straat "bij toenemende drukte" afgesloten zou worden. Mocht het zaterdagmiddag nog drukker worden, kan het publiek "gedoseerd" worden. "In het uiterste geval wordt de straat tijdelijk afgesloten", liet de gemeente vrijdag weten.

De maatregel is onderdeel van een pakket om te grote drukte gedurende het weekend in de binnenstad te voorkomen. Ook op de Wallen wordt er zaterdagavond eenrichtingsverkeer ingesteld, dat gebeurde vrijdagavond ook al.