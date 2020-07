Een bestuurder van een huurauto is vrijdagavond tegen een pand op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord gereden. De brandweer kwam ter plaatse omdat er rook uit de auto kwam. De bestuurder heeft het voertuig achter gelaten en is weggevlucht.

Volgens een woordvoerder van de politie vertoonde de bestuurder "zeer gevaarlijk weggedrag". "Hij reed roekeloos en scheurde met hoge snelheid door de bochten heen." De huurauto ramde uiteindelijk een bedrijfspand aan de Ms. van Riemsdijkweg in Noord. Vervolgens reed de bestuurder door, hij liet de beschadigde huurauto uiteindelijk achter op de Ms. Tarnweg.

De man liet daarop de auto achter en ging ervandoor, volgens getuigen samen met andere inzittenden. De brandweer heeft de stroom van de elektrische auto afgehaald. Daarna is het voertuig meegenomen door een bergingsbedrijf.

De bestuurder is nog niet gevonden.