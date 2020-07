In de Amsterdamse binnenstad zijn straatartiesten en straatmuzikanten tot 1 november niet welkom. Door het publiek dat zij vaak trekken, is de 1,5 meter afstand houden vanwege het coronavirus niet altijd haalbaar. Dat staat in een Algemene Plaatselijke Verordening, blijkt vrijdagavond na berichtgeving van Het Parool.

Burgemeester Femke Halsema ziet het sinds de versoepeling van de coronamaatregelen steeds drukker worden in Amsterdam, met name in het centrum. Ze vreest dat het in de loop van de zomer nog drukker wordt, wat 1,5 meter afstand houden steeds lastiger maakt.

"Optredens van straatartiesten en -muzikanten op onder andere de Dam trekken veel publiek, waarbij de aanwezigen onvoldoende afstand tot elkaar houden." De artiesten kunnen dat volgens haar ook niet regelen, omdat het vermaak er juist voor is bedoeld om mensen voor langere tijd te laten stilstaan bij het openbare optreden.

De stad erkent het belang van de optredens, maar vindt het belang van de bescherming van de volksgezondheid zwaarder wegen, schrijft de burgemeester tot slot.

Wallen en Kalverstraat tijdelijk eenrichtingsverkeer

Met een andere Algemene Plaatselijke Verordening besloot Halsema woensdag al dat de Wallen (vrijdag- en zaterdagavond) en de Kalverstraat (zaterdag en zondag) dit weekend eenrichtingsverkeer zijn.

De drukte op de Wallen wordt komende dagen actief gemonitord door de gemeente. Als het te druk wordt, kan besloten worden stegen tijdelijk af te sluiten voor bezoekers. Bewoners kunnen wel op elk moment het gebied in en uit.

Veertig hosts en verkeersregelaars begeleiden de bezoekersstromen en kunnen die in diverse stegen gaan doseren als dat nodig is. Als dat alles niet helpt, kan bij ernstige drukte worden besloten om straten tijdelijk af te sluiten.

Evaluatie na het weekend

Met behulp van tekstkarren en berichten op Twitter en Facebook wordt het publiek geïnformeerd en gewaarschuwd over grote drukte en eventuele afsluitingen. De maatregelen worden na het weekend met de betrokken partijen, waaronder de winkeliersverenigingen, geëvalueerd.

Hoe lang de meeste maatregelen gaan duren, is nog niet duidelijk. Alleen van het verbod op straatartiesten is bekend dat dit tot 1 november zal duren.