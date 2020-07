De politie heeft vrijdagmiddag een mortierbom gevonden in een auto bij een verkeerscontrole aan de Overschiestraat in Slotervaart.

Het explosief werd achter in het voertuig aangetroffen. Een mortierbom wordt pas gevaarlijk nadat deze is aangestoken. De politie heeft de bom daarom meegenomen zonder dat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in actie hoefde te komen.

De automobilist van het voertuig en de bijrijder zijn aangehouden.