Burgemeester Femke Halsema heeft vrijdag voor de derde keer in drie dagen tijd een pand gesloten waar drugs of plantages werden gevonden. Het pand dat ze vrijdag sloot, bevindt zich aan de Elementenstraat in Amsterdam-Westpoort.

Bij een inval van de politie werd de plantage met in totaal 948 hennepplanten aangetroffen. Daarnaast zijn er meerdere goederen, zoals ledlampen, tijdschakelaars, ventilatoren en transformatoren, verspreid over meerdere ruimtes in het pand aangetroffen.

De aanwezigheid van een hennepplantage en goederen ten behoeve van de kwekerij kunnen volgens de burgemeester "leiden tot onveiligheid voor de omwonenden vanwege overlast, brandgevaar, ripdeals, inbraak en de aantrekkingskracht van het pand op criminele activiteiten". Dit levert volgens de gemeente een ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid.

Het pand is voor onbepaalde tijd gesloten. Donderdag sloot een pand aan de Nieuw-Zeelandweg in Amsterdam-Westpoort voor onbepaalde tijd. Een woning in de Niasstraat in de Indische Buurt werd woensdag al gesloten.