Op de Wallen en in de Kalverstraat wordt eenrichtingsverkeer ingesteld vanwege de coronamaatregelen. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland neemt komende dagen extra maatregelen vanwege de toenemende drukte in de binnenstad. Zo komen er extra controles op drukke plekken en zullen bezoekersstromen door handhaving en verkeersregelaars worden begeleid.

Het bestuur van de veiligheidsregio laat weten zich zorgen te maken over een mogelijke toename van het aantal coronabesmettingen. Sinds de versoepeling van de coronamaatregelen wordt het steeds drukker in de stad. Veel dagjesmensen of toeristen uit omringende landen komen naar de stad.

In delen van de binnenstad houden bezoekers te weinig afstand van elkaar, zoals vorige week op de Wallen. De drukte op de Wallen wordt komende dagen actief gemonitord door de gemeente. Veertig hosts en verkeersregelaars begeleiden de bezoekersstromen en kunnen die in diverse stegen gaan doseren als dat nodig is.

Eenrichtingsverkeer op de Wallen en in Kalverstraat

Daarnaast wordt er op de Wallen eenrichtingsverkeer ingesteld op vrijdag en zaterdag vanaf 18.00 uur. Als het te druk wordt kan besloten worden stegen tijdelijk af te sluiten voor bezoekers. Bewoners kunnen wel op elk moment het gebied in en uit.

Om meer ruimte te creëren voor het winkelend publiek, wordt op zaterdag en zondag bij toenemende drukte ook eenrichtingsverkeer ingesteld in de Kalverstraat. Als ook dat niet helpt, kan bij ernstige drukte worden besloten om straten tijdelijk af te sluiten.

Met behulp van tekstkarren en berichten op Twitter en Facebook wordt het publiek geïnformeerd en gewaarschuwd over grote drukte en eventuele afsluitingen. De maatregelen worden na het weekend met de betrokken partijen, waaronder de winkeliersverenigingen, geëvalueerd.