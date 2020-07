De veertien leden van migrantencollectief We Are Here die op 11 mei werden aangehouden in garage Kempering in Amsterdam-Zuidoost, zijn donderdag door de rechter veroordeeld tot vier dagen celstraf.

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgde hen wegens huisvredebreuk en het kraken van een ontruimd gebouw. De veertien leden weigerden te vertrekken uit de garage, terwijl de gemeente had gewaarschuwd dat iedereen die zich na de ontruiming nog in de garage bevond zou worden opgepakt.

Voor het OM woog zwaar dat de eerder aangekondigde ontruiming in maart was uitgesteld vanwege de uitbraak van COVID-19. De gemeente regelde nachtopvang voor de groep in sporthal Elzenhagen in Amsterdam-Noord, maar daar wilden ze geen gebruik van maken. Ze keerden nogmaals terug naar de omheinde parkeergarage waar zij vanaf december verbleven.

"De verdachten hebben de situatie op scherp gezet. Er kon niets anders worden gedaan dan hen aan te houden", aldus de officier van justitie. De uitgeprocedeerde asielzoekers komen uit Gambia, Guinee-Bissau en Senegal.