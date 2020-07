Op last van burgemeester Femke Halsema is donderdag een pand aan de Nieuw-Zeelandweg in Amsterdam-Westpoort gesloten. In het pand werd door de politie een wietplantage gevonden.

De wietplantage bestond uit 14 hennepplanten en 77 hennepstekken. Ook vonden agenten 5.100 euro aan contant geld. Het pand is voor onbepaalde tijd gesloten.

Een woning in de Niasstraat in de Indische Buurt werd woensdag al gesloten. Agenten vonden daar 300 gram crack, cocaïne, heroïne, amfetamine en MDMA en 66 gram hasj. Die woning werd voor ten minste drie maanden gesloten.