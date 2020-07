De politie is op zoek naar drie verdachten die dinsdag een twintigjarige man heeft beroofd onder bedreiging van een vuurwapen op de parkeerplaats bij het Nieuwlandhof in Amsterdam-Zuidoost. Een andere verdachte is al aangehouden.

Het twintigjarige slachtoffer had rond 22.50 uur een afspraak met een bekende voor het verkopen van wat spullen. Als de bekende, een zestienjarige Amsterdammer, arriveert, lopen de twee naar de parkeerplaats bij het Nieuwlandhof.

Daar wordt het slachtoffer uit het niets door drie andere jongens, van ongeveer zestien jaar oud, met geweld en onder bedreiging van een vuurwapen beroofd van zijn telefoon. Mogelijk werd hierbij een schot gelost. De vier verdachten, inclusief de bekende, vluchtten daarop weg in de richting van het Nieuwlandhof.

De zestienjarige Amsterdammer is al door de politie in zijn woning aangehouden. De recherche is op zoek naar de overige drie verdachten. De politie roept getuigen die mogelijk meer weten op om zich te melden.