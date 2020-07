De droogloodsen naast de zeventiende eeuwse houtzaagmolen De Otter aan de Gillis van Ledenberchstraat in Amsterdam-West worden vanaf donderdag gedemonteerd. De onderdelen van de loodsen worden opgeslagen, waarna de gemeente de kademuur waarop de loodsen staan gaat herstellen.

De komende weken worden de dakpannen zorgvuldig verwijderd, schoongemaakt en opgeslagen. Als de kademuurconstructie hersteld is, worden de houten droogloodsen gerestaureerd en verduurzaamd. De verwachting is dat de werkzaamheden aan het eind van 2021 afgerond zijn.

De Otter is de oudste nog bestaande houtzaagmolen ter wereld. De uit 1631 afkomstige molen dreigde de afgelopen jaren te verdwijnen naar Uitgeest, maar na meerdere rechtszaken bleef de molen behouden. Nadat de molen jarenlang niet gebruikt werd en behoorlijk verwaarloosd was, draait de molen inmiddels weer regelmatig.



In de herfst van 2019 werd de molen wekenlang opgeknapt en opnieuw geverfd. Vanaf donderdag worden ook de droogloodsen aangepakt.