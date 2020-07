De IJtunnel in Amsterdam is komende uren dicht. Alle tunnels in de stad waren woensdagmiddag korte tijd dichtgegaan vanwege een loos brandalarm. Op dit moment zijn de meeste tunnels weer open, alleen de IJtunnel is nog afgesloten.

De slagbomen voor de IJtunnel zijn gesloten en verkeer stond te wachten. Inmiddels heeft de politie al het verkeer om laten rijden.

Volgens een woordvoerder van de gemeente ging het om een loos brandalarm in de verkeerscentrale, waardoor de tunnels uit voorzorg dicht moesten. Er is nu een monteur onderweg naar de IJtunnel. Wanneer de tunnel open kan, is nog onduidelijk.

Door de afsluiting van de IJtunnel zijn er files ontstaan.