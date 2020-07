Een motorscooter is woensdag aan het begin van de avond in brand gevlogen op de A10 Zuid bij knooppunt Amstel in Amsterdam. De bestuurder is hierbij gewond geraakt.

Meerdere brandweerwagens en een ambulance werden rond 18.35 uur opgeroepen. De brandweer laat weten dat het slachtoffer brandwonden heeft opgelopen en in een ambulance wordt nagekeken.

De brand is inmiddels geblust. Wat de oorzaak van de brand is, wordt nog onderzocht.

In de richting van Watergraafsmeer zijn er twee rijstroken afgesloten. Hierdoor staat het verkeer op een groot deel van de A10 Zuid stil.