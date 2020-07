De noodverordening in Amsterdam is sinds woensdag aangescherpt. De regels die vanaf 1 juli gelden, zoals de 1,5 afstand, blijven staan.

Zo hoeven jongeren tot zeventien jaar nog steeds onderling geen afstand van elkaar te houden. Ze moeten dit wel op een mbo-school, hogeschool en in een universiteitsgebouw.

Daarnaast geldt de 1,5 meter afstand niet voor mensen met een handicap die met elkaar tot dezelfde woongroep behoren.

In bedrijfsmatig personenvervoer, zoals taxi's, is het dragen van een mondkapje verplicht als klanten met meer dan twee personen (de bestuurder inbegrepen) in het voertuig zitten. Personen van twaalf jaar en jonger hoeven geen mondkapje te dragen.

Sauna's en wellnesscentra worden toegevoegd als activiteit waarbij bezoekers welkom zijn op een afgebakende locatie. Buiten de aangewezen locatie mogen bezoekers niet komen.

Ook in verpleeghuizen worden regels aangescherpt. Zo mag de beheerder van een verzorgingshuis of een kleinschalige woonvorm voor ouderen toestemming geven voor bezoek. Zodra de beheerder problemen ervaart met bezoekers in het verpleeghuis, wordt hierop gehandhaafd.

Volgens de gemeente zullen handhavers en de politie alleen boetes uitdelen als eerdere waarschuwingen niks opleveren.