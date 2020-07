Het Amsterdamse openbaarvervoerbedrijf GVB heeft toestemming gekregen om metro's de komende maanden minder vaak te laten rijden, schrijft voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam en wethouder Sharon Dijksma in een brief. Op die manier kunnen de kosten worden gedrukt in de huidige coronacrisis.

Hoewel iedereen inmiddels weer met het openbaar vervoer mag reizen, blijft het aantal reizigers met ruim 60 procent achter ten opzichte van een jaar eerder. De Vervoerregio Amsterdam geeft het GVB daarom nu toestemming om af te wijken van verplichtingen.

Ook Connexxion laat bussen minder frequent rijden op de lijnen van R-net in de regio Amstelland-Meerlanden.

Vervoerders mogen er ook voor kiezen om minder materieel in te zetten tijdens daluren en meer tijdens de spits.