Een winkel aan de Nieuwendijk in het centrum van Amsterdam is dinsdagmiddag het doelwit geworden van een poging tot overval. Een van de medewerkers van de winkel is daarbij bedreigd met een mes.

Een man liep rond 12.10 uur de winkel binnen. Aanvankelijk deed hij zich voor als klant, maar even later trok hij een mes waarmee hij een medewerker bedreigde. Niemand raakte gewond.

De dader vluchtte weg toen een collega van de medewerker binnenkwam. De man heeft vermoedelijk geen buit weten te maken.

De politie heeft direct een zoekactie ingesteld. Ook worden camerabeelden bekeken.