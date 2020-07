De politie heeft maandag drie minderjarige jongens aangehouden voor een poging tot straatroof op de Andersensingel in Amsterdam-Zuidoost. Het slachtoffer is eveneens minderjarig en kon voorkomen dat hij beroofd werd. De politie is nog op zoek naar meerdere verdachten.

Het slachtoffer zat rond 17.00 uur op een bankje langs de Andersensingel, toen een groep van ongeveer zes jongens op hem afkwam. Het slachtoffer verklaarde achteraf tegenover de politie dat de jongens hem uitscholden en mishandelden.

Toen de jongens de telefoon van het slachtoffer probeerden af te pakken, lukte het de jongen om te ontkomen en weg te vluchten. Even later schakelde hij de politie in, die op basis van signalementen drie verdachten kon aanhouden. Zij zitten vast en worden dinsdag verhoord door de recherche.

De politie is op zoek naar de voortvluchtige verdachten, die mogelijk filmopnamen van het incident hebben gemaakt.