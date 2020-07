De schuld van de gemeente Amsterdam is dit jaar met 300 miljoen euro gestegen naar 5,6 miljard. Dat heeft wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken) dinsdag laten weten in een brief aan de gemeenteraad. De impact van de coronacrisis noemt de wethouder echter nog "beperkt".

De wethouder stelt dat de financiële positie van de stad nog goed is. Everhardt schrijft dat er de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd in de stad. "Deze stijging is in lijn met de verwachting door de toegenomen investeringen", aldus de wethouder.

De coronacrisis zorgt ervoor dat de gemeente veel minder parkeerinkomsten en toeristenbelasting binnenkrijgt. Toch is de financiële impact van de crisis volgens Everhardt op dit moment nog beperkt, vanwege een voorschot van de Rijksoverheid van 132 miljoen euro voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Een deel van dit geld is nog niet uitbetaald aan ondernemers.

De gemeente moet naar verwachting wel geld bijlenen als ook het laatste deel van het voorschot is uitbetaald. Ondanks de lage rente is dat geen oplossing van het probleem. Everhardt: "Gemeenten moeten een sluitende begroting hebben, waarbij de baten gelijk zijn aan de lasten. Tegenover de tekorten als gevolg van de coronacrisis moeten daarom extra inkomsten zoals Rijkscompensatie of besparingen staan."