Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag celstraffen van tussen de vijf en zeven jaar geëist tegen de vier verdachten aan wie de vondst van bijna 13 miljoen euro aan contant geld wordt gelinkt. Het geld werd gevonden in woningen in Amsterdam-Oost en het centrum van de stad.

Het gaat om twee mannen uit Albanië en een man en een vrouw uit Colombia. De vier verdachten zouden deel uitmaken van een crimineel drugsnetwerk dat zich bezighield met witwassen. De bendeleider zou de 53-jarige Colombiaanse vrouw zijn die 'La Madre' werd genoemd. Tegen haar werd zeven jaar cel geëist.

Het gaat om een van de grootste vondsten van contant geld ooit. In het najaar van 2019 troffen rechercheurs tijdens huiszoekingen in woningen aan de Erich Salomonstraat op IJburg en de Valkenburgerstraat in het centrum maar liefst 12,8 miljoen euro aan.

'Onvoldoende bewijs voor handel in verdovende middelen'

Het viertal wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie met als oogmerk witwassen. Het OM stelt dat daar genoeg bewijs voor is. "De politie trof bij de huiszoekingen kasboeken aan met prijzen die overeenkomen met de prijs van 1 kilo cocaïne", aldus de officier van justitie.

Volgens het OM is er onvoldoende bewijs dat ze ook handelden in verdovende middelen. "De verdachten zijn nooit gezien in havens of met verdovende middelen. Het is niet uit te sluiten dat een andere groep bezig is geweest met de in- en uitvoer van verdovende middelen."

De verdachten ontkennen deelname aan een criminele organisatie.