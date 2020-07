Een woning aan de Eef Kamerbeekstraat op het Zeeburgereiland in Amsterdam is maandag op last van burgemeester Femke Halsema voor drie maanden gesloten. In de woning werd ruim 2 miljoen euro contant geld aangetroffen tijdens een eerdere huiszoeking.

Het ging om een bedrag van in totaal 2.397.545 euro. De burgemeester kon de woning, die verder niet werd bewoond, sluiten op grond van de Gemeentewet.

"Een dergelijke grote hoeveelheid contant geld in de woning heeft een verhoogd risico op criminele activiteiten, ripdeals en openbare orde verstoringen en aantasting van het woon- en leefklimaat", verklaart Halsema de sluiting van de woning in een persbericht. "Om deze situatie te beëindigen, is de woning per direct voor drie maanden gesloten."