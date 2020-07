Volgens het Amsterdamse openbaarvervoerbedrijf GVB maakt momenteel zo'n 35 tot 40 procent van het normale aantal reizigers in de stad gebruik van de tram, bus of metro. Dat is een flinke stijging in vergelijking met begin mei, maar nog altijd ver onder het niveau van voor de coronacrisis.

Op dit moment reizen op een werkdag 300.000 mensen met het openbaar vervoer in Amsterdam. Dat was voor de coronacrisis nog ruim 938.000 mensen.

"We hopen dat 70 procent van onze reizigers aan het einde van dit jaar weer met het openbaar vervoer rijdt, maar we kunnen geen voorspelling doen", zegt een woordvoerder van het GVB.

Het GVB laat weten meerdere maatregelen te hebben genomen om de financiële schade op te kunnen vangen. Zo worden er minder externe medewerkers ingehuurd en is er een vacaturestop. "Niet voor rijdend personeel en sleutelposities, maar wel voor overige functies. Ook budgetten en investeringen zijn bijgesteld."

Begin mei gebruikte nog maar 10 tot 15 procent van het normale aantal reizigers de tram, bus of metro. Het GVB kampte daardoor met een verlies van 20 miljoen euro per maand.