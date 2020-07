De politie en de Koninklijke Marechaussee hebben in de nacht van zaterdag op zondag een illegaal feest met zo'n vijfhonderd bezoekers stopgezet in het Amsterdamse Bos. Drie weken geleden werd ook al een feest in het Amsterdamse Bos door de politie stopgezet.

Het feest werd gehouden onder het viaduct van de A9. "Er was een muziekinstallatie en er werden lachgasballonnen verkocht", schrijft de Marechaussee, die de politie bij de actie ondersteunde.

Ook moesten bezoekers entreegeld betalen om het gebied te betreden. Toen de politie arriveerde ging de groep uiteen en is het feest stopgezet. Er zijn volgens de Marechaussee geen aanhoudingen verricht.

Drie weken geleden werd er ook al een illegaal feest stopgezet in het Amsterdamse Bos. Toen ging het om enkele tientallen bezoekers die de coronamaatregelen overtraden.

In totaal werden er twintig mensen staande gehouden, maar ook toen werden er geen aanhoudingen verricht.

In Prinsenbeek beëindigde de politie diezelfde nacht ook een feest. Zo'n 250 mensen waren samengekomen in een natuurgebied bij Prinsenbeek om een illegaal feest te vieren.