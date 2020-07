Meerdere hulpdiensten zijn zaterdagavond uitgerukt voor een vrouw die aan het zwemmen was in het IJ. De vrouw zwom vanaf de Westerdoksdijk naar het Overhoeksplein in Amsterdam-Noord.

Brandweerlieden en ambulancemedewerkers stonden iets na 20.00 uur aan het Overhoeksplein te wachten op de zwemmer. Daar werd ze in een ambulance nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Een woordvoerder van de brandweer waarschuwt dat zwemmen in het IJ gevaarlijk kan zijn, omdat er vanwege het drukke verkeer op het water een grote kans is op een ongeval.