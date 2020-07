De gemeente Amsterdam gaat de drukte op de Wallen meten met een zogeheten Wallenmonitor. Op deze manier wordt in de gaten worden gehouden hoeveel mensen in een bepaald gebied zijn en kan er zo nodig worden ingegrepen.

Voor het Wallengebied is een 'crowdmanagementplan' opgezet, een plan met maatregelen om te voorkomen dat het te druk wordt. Met telsensoren wordt de drukte geregistreerd.

Ook op andere plekken in de stad wordt de drukte gemonitord, zoals in het Vondelpark. Zodra een te grote hoeveelheid mensen op een locatie is, wordt de toegang van enkele stegen of straten gedoseerd door een team van gastheren- en vrouwen.

Daarnaast communiceert de gemeente nog steeds aan de hand van borden en aanwijzingen op de grond dat bezoekers van de binnenstad 1,5 meter afstand moeten houden.