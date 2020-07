De storing bij de Oranjesluizen, die sinds vrijdagmiddag de scheepvaart in Amsterdam ophield, is voor het grootste deel opgelost. Alleen de technische storing aan de sluisdeur is nog niet verholpen, waardoor er nog lange wachttijden gelden.

De scheepvaart werd volledig gestremd vanaf vrijdagmiddag. De technische storing was bij het complex Oranjesluizen, inclusief de grote Prins Willem-Alexandersluis en de Schellingwouderbrug.

De Oranjesluizen vormen de grens tussen het Binnen- en het Buiten-IJ. Ze dienen voor de scheepvaart als belangrijke toegangsweg tot de stad.

Volgens Port of Amsterdam lagen er door de stremming zaterdag al zeventig schepen, zowel plezier- als beroepsvaart, voor de sluizen te wachten.

Zaterdagmiddag konden schepen tot 91 meter weer de sluizen passeren via de Noorder-, Midden- en Zuidersluis.

Inmiddels is ook de storing aan de Prins Willem-Alexandersluis opgelost en is er alleen nog een storing bij de sluisdeur.