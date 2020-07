René de Beukelaer wordt per 15 augustus de nieuwe hoofdofficier van justitie in Amsterdam. Hij is de opvolger van Nicole Zandee, die in mei 2019 terugtrad wegens gezondheidsredenen. In de tussentijd was John Lucas waarnemend hoofdofficier.

Eerder dit jaar werd Lucas benoemd tot hoofdofficier van het Landelijk Parket, waardoor de positie van hoofdofficier van justitie in Amsterdam vrij is gekomen.

De Beukelaer werkt sinds 1999 als officier van justitie bij het Openbaar Ministerie. In 2010 werd hij hoofdofficier bij het parket Den Bosch, waarna hij in de functie trad van hoofdofficier van het parket Oost-Brabant.

In 2014 stapte hij over naar het parket Rotterdam als plaatsvervangend hoofdofficier. Vervolgens werkte hij daar van 2018 tot en met mei 2020 als hoofdofficier.