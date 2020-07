De gaper van drogisterij Het Heertje in Amsterdam is vrijdag verwijderd. Wat er in plaats van de gaper komt te hangen is nog onbekend.

Afgelopen week ontstond ophef over de beeltenis nadat columnist Sylvia Witteman een tweet over de gaper had verstuurd: "Verbazend dat dit hier nog hangt, midden in Amsterdam." Witteman refereerde aan het zwarte gezicht en de oorbellen van de gaper, waarna meerdere lezers heftig reageerden op de tweet.

Bij de drogisterij zelf merkten ze een paar dagen daarvoor al dat de beeltenis zorgde voor onrust. "Een van mijn medewerkers zei tegen me dat ze een slecht voorgevoel had", vertelt ondernemer Harry Piet.

In de etalage van de drogisterij hing een brief met uitleg over de betekenis van de gaper. De beeltenis werd vroeger gebruikt om te laten zien dat de medicijnen van de apotheker van ver kwamen en daarom van hoge kwaliteit waren.

Als gevolg van de negatieve reacties heeft de eigenaar van het pand de gaper vrijdagochtend weg laten halen.