Een Amsterdams gezin is woensdag overvallen in hun woning aan de in stadsdeel Zuidoost. Een minderjarige jongen werd aangehouden en zit vast.

Het gezin werd woensdag rond 21.20 uur overvallen door twee mannen. De daders bedreigden de slachtoffers met messen.

Vervolgens vluchtte het duo de woning uit in de richting van de Klievierinkweg. Buurtbewoners werden gealarmeerd en zetten de achtervolging in. Ze wisten een minderjarige verdachte uit Amsterdam wordt aan de Kleine Pimpernelstraat aan te houden. Even later werd hij overgedragen aan de politie. De tweede verdachte is niet meer gezien.

De verdachte die is ontkomen is een jongeman van ongeveer 17 tot 20 jaar oud, hij is rond de 1.65 en 1.70 meter lang en heeft een fors, vadsig postuur. Verder droeg de verdachte tijdens de overval een zwarte bivakmuts over zijn hoofd, een blauw vest en blauwe sneakers, meldt de politie.

Getuigen worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.