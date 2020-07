De politie heeft donderdag een Ferarri uit 1987 uit het IJ in Amsterdam getakeld. Momenteel doet de politie onderzoek naar het voertuig om een mogelijk misdrijf uit te sluiten. De auto is 26 jaar geleden als vermist opgegeven.

De bolide werd 17 juni aangetroffen door brandweerduikers in opleiding aan de Javakade. Zij stelden gelijk de politie op de hoogte.

"Dat het om een Ferrari gaat die in het IJ ligt, dat is natuurlijk wel opmerkelijk. Het is onze plicht als politie om uit te zoeken wat daar gebeurd is", laat de politie weten.

Op 29 juni is opnieuw naar het voertuig gedoken. Een duikteam van Defensie heet de auto vervolgens onderzocht.

Op basis van het kenteken kon achterhaald worden dat het om een auto uit 1987 gaat, een Ferrari van het type Mondial. Het bergen kostte flink wat moeite, de wagen zou muurvast in de klei gezeten hebben.