De gemeente Amsterdam laat fietsers vanaf volgende week op de rijbaan rijden zodat ze beter afstand kunnen houden ten opzichte van voetgangers. De maatregel is uitsluitend bedoeld voor een aantal drukke straten in de stad en zal in ieder geval tot 31 oktober gelden.

De maatregel zal vooral van toepassing zijn op drukke plekken in de stad. Zo begint de gemeente volgende week met de J.P. Heijestraat en de Eerste van Swindenstraat. Later zullen meerdere straten volgen.

Bij het aanpassen van de regels staat de verkeersveiligheid voorop, verzekert de gemeente. Zo wordt intensief onderzocht hoe drukke straten het best kunnen worden ingericht volgens de anderhalvemetersamenleving.

Naast het verplaatsen van fietsers naar de rijbaan is de gemeente bezig met andere maatregelen om meer ruimte in de stad te creëeren. Zo overweegt de gemeente onder meer om eenrichtingsverkeer voor voetgangers in te voeren op bepaalde drukke plekken in de stad.