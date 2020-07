De A5 bij Amsterdam is donderdag korte tijd in beide richtingen afgesloten geweest vanwege een brand die woedde bij een bedrijfspand in het Westelijk Havengebied. De brand veroorzaakte dikke rookwolken die over de weg trokken.

Volgens de brandweer ontstond het vuur in een ketel waarin mogelijk bitumen zat, een vloeibare stof die onder meer wordt gebruikt bij het maken van asfalt. Vermoedelijk was de heftige rookontwikkeling gevolg van de verbranding van deze stof.

Inmiddels is het sein brandmeester gegeven. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De politie meldde even na het middaguur dat de weg weer opengesteld werd.