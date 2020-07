Een automobilist die woensdagavond met 183 kilometer per uur over de A10 bij ring Oost in Amsterdam reed is staande gehouden door de politie. In verband met werkzaamheden was maar 90 kilometer per uur toegestaan.

De 52-jarige man, afkomstig uit Almere, is zijn rijbewijs kwijtgeraakt.

Op de plek van de snelheidsmeting werd gewerkt aan de vangrails. Met behulp van matrixborden was de weg gedeeltelijk afgezet en werden weggebruikers gewezen op de lagere maximum snelheid.

De bestuurder gaf daar geen gehoor aan. Een officier van justitie gaat later bepalen of en wanneer de man zijn rijbewijs terugkrijgt.