Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam heeft woensdag een celstraf van vier jaar geëist tegen een 22-jarige verdachte die in januari een vriend tijdens de opname van een videoclip neerschoot. De officier van justitie stelt dat er geen sprake is van een ongeluk en dat de verdachte schuldig is aan wapenbezit en poging tot doodslag.

Op 28 januari nam de verdachte Amsterdammer met een vriend, een fotografiestudent, een videoclip op. De verdachte nam een echt vuurwapen mee om te gebruiken in de clip. Tijdens de opnames richtte hij het wapen op de camera en haalde de trekker over. Daarbij raakte hij het slachtoffer in de borst.

De verdachte ontkent dat er sprake is van opzet. Hij wil niet vertellen hoe hij aan het wapen kwam, maar wel dat hij "duidelijke instructies" had gekregen over hoe hij het moest gebruiken. Het OM stelt dat de verdachte onvoldoende gecontroleerd heeft op mogelijke patronen in het wapen. Er bleken achteraf maar liefst vijf patronen in het wapen te zitten.

Volgens het OM is het denkbaar dat het onvoldoende controleren op de aanwezigheid van patronen in het wapen gevolg is van het feit dat hij onder invloed van alcohol en drugs was op het moment dat hij schoot. Het OM stelt dat de verdachte op het moment dat hij de trekker overhaalde "de kans dat het mis zou gaan heeft aanvaard", waarmee hij zich schuldig heeft gemaakt aan voorwaardelijke opzet. "De verdachte heeft feitelijk niets gedaan om de kans op de dood te verkleinen", aldus het OM.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.