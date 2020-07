De politie heeft drie verdachten aangehouden na een steekincident dinsdagmiddag in de Jacques Perkstraat in de Amsterdamse stadswijk Slotermeer.

Een groep jongens raakte rond 17.00 uur met elkaar in conflict, waarna een van hen werd gestoken.

Een aantal jongens ging er na het incident met een auto vandoor. Een 16-jarige jongen wist te voet te vluchten nadat een 42-jarige man agenten de weg versperde. De jongen werd na een achtervolging alsnog gearresteerd en ook de 42-jarige man werd aangehouden vanwege het belemmeren van een arrestatie.

Later arresteerde de politie ook het achttienjarige slachtoffer van het steekincident in verband met openlijke geweldpleging. Hij is eerst behandeld aan zijn verwondingen.

De auto waarin het meerendeel van de jongens was gevlucht is leeg aangetroffen door de politie en in beslag genomen.