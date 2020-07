De Amsterdamse kermisexploitant Frans Stuy wil dinsdag samen met vijfhonderd tot duizend collega's demonstreren op het Museumplein. Volgens hem is het door de gevolgen van de coronacrisis "code rood" in de kermisindustrie.

Hoewel het kabinet besloten heeft dat evenementen zoals kermissen onder voorwaarden weer doorgang kunnen vinden, zijn het volgens Stuy vooral burgemeesters en de besturen van veiligheidsregio's die nu tegenwerken.

Hij zegt dat veel kermisexploitanten een "nee" te horen krijgen, wanneer zij bij een gemeente een vergunning aanvragen voor een kermis. "Een paar burgemeester, zoals in Moergestel en Zevenaar, hebben ballen getoond. Maar veel andere burgemeesters durven het niet aan."

Kleine en middelgrote kermissen moeten weer toegestaan worden, willen exploitanten de crisis overleven, zegt Stuy. Daarnaast moet er een noodfonds komen.

Staatssecretaris Keijzer spreekt vrijdag met kermisexploitanten

Vrijdag hebben de kermisexploitanten nog een gesprek met staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken), maar van dat gesprek verwacht Stuy niet al te veel. De voorbereidingen voor het protest van dinsdag zijn daarom in volle gang.

"We zijn op het Malieveld geweest. We zijn op het Mediapark geweest. We zijn keurige, nette mensen en willen niemand tot last zijn. Maar we moeten wel onze stem laten horen: er moet een noodfonds komen, want 70 procent van de exploitanten dreigt failliet te gaan."