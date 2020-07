Een fietser is dinsdagavond gewond geraakt toen hij met een bestelbus in botsing kwam op de Johan van Hasseltweg in Amsterdam-Noord. Hij is met een verwonding aan zijn hoofd naar het ziekenhuis gebracht.

Het busje kwam bij een fietsoversteekplaats in botsing met de fietser. Hierdoor kwam het slachtoffer hard met zijn hoofd op het wegdek terecht.

Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan naar de toedracht van het incident.