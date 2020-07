Kopers van een nieuwbouwwoning in Amsterdam zijn vanaf dinsdag verplicht zelf in het huis te wonen. Met de zogenoemde zelfwoonplicht wil de gemeente beleggers, die woningen opkopen om ze vervolgens door te verhuren, buitenspel zetten.

De maatregel geldt voor alle Amsterdamse woningen die vanaf heden worden gebouwd. Ook is de zelfbewoningsclausule van kracht bij kantoorpanden die worden omgebouwd tot woningen.

Het verhuren van woningen is nog wel mogelijk aan het nageslacht of wanneer eigenaren tijdelijk in het buitenland verblijven. Hiervoor geldt een maximaal huurbedrag van 1.027 euro per maand.

Met de maatregel wil woonwethouder Laurens Ivens (SP) de woningmarkt in de stad verder reguleren. "Door de zelfwoonplicht blijven deze woningen koopwoningen en komen ze niet terecht in het dure huursegment. Woningen zijn om in te wonen en geen verdienmodel", zegt de wethouder.

Zelfwoonplicht geldt ook voor volgende koper nieuwbouwhuis

De zelfwoonplicht wordt opgenomen in de erfpachtvoorwaarden van de woning en geldt ook voor de volgende koper. Ivens hoopt dat de zelfwoonplicht hierdoor een effectieve maatregel zal blijken.

De wethouder kan de zelfwoonplicht niet invoeren bij al gebouwde woningen in de Amsterdam. Daarvoor moet de landelijke wetgeving worden aangepast. "We kunnen de koopmarkt pas echt beschermen als de woonplicht ook voor bestaande koopwoningen gaat gelden."