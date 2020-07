Het onafhankelijke onderzoek dat door burgemeester Femke Halsema is aangekondigd na de kritiek op de aanpak en afhandeling van de te drukke antiracismedemonstratie op de Dam moet in oktober zijn afgerond, schreef de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland maandag in een brief aan het Amsterdamse college.

Het werd op maandag 1 juni zo druk op het plein dat de demonstranten geen afstand meer van elkaar konden houden en zich dus niet aan de coronamaatregelen konden houden. Velen vonden dat de burgemeester had moeten ingrijpen.

Halsema moest zich voor haar aanpak verantwoorden in de gemeenteraad. Het werd een meer dan tien uur durend debat waarbij de VVD zoals aangekondigd een motie van wantrouwen indiende.

Een nieuw geformeerde onafhankelijke commissie zal het onderzoek uitvoeren. Die bestaat uit voorzitter Arjen Boin (hoogleraar Publieke Instituties en Governance aan de Universiteit Leiden), Kitty Nooy (voormalig hoofdofficier van justitie) en Peter van der Velden (voormalig burgemeester van verschillende gemeenten en plaatsvervangend voorzitter veiligheidsregio).

"Met deze samenstelling beoogt het bestuur van de veiligheidsregio het wetenschappelijk perspectief op crisismanagement, het bestuurlijk perspectief op openbare orde en het strafrechtelijk perspectief ten aanzien van de handhaving van de rechtsorde in de commissie bijeen te brengen", schreef Halsema als voorzitter van de veiligheidsregio aan het college van Amsterdam.