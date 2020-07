Een zeventienjarige automobilist is maandagavond opgepakt nadat hij zonder rijbewijs in de auto van zijn vader reed in Amsterdam Nieuw-West, zo schrijft een wijkagent op Twitter.

De puber reed op de Bok de Korverweg. "Papa in kennis gesteld en was niet blij. Bekeuringen vallen binnenkort in de brievenbus", aldus de wijkagent.

Wat de reden van de jongen was om zonder rijbewijs de weg op te gaan, is niet bekend.