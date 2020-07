De bouw van de nieuwe Cuyperstrap in de hal van station Amsterdam Centraal is maandag afgerond. De trap is een directe verbinding tussen het treinstation en de metro's, waardoor reizigers helemaal overdekt kunnen overstappen.

De Cuyperstrap is genoemd naar de architect van het station, Pierre Cuypers, die het gebouw eind negentiende eeuw ontwierp. De trap is een belangrijk onderdeel van de nieuwe entree van het station. Door deze te nemen van of naar de metro ben je ongeveer een halve minuut sneller.

"Je mag ook binnendoor en dus reis je hoog en droog. Die dertig seconden helpen ook met het beter reguleren van de reizigersstromen", vertelde wethouder Sharon Dijksma, die de trap officieel opende.

De bouw van de trap kostte 6,3 miljoen euro en bleek ingewikkelder dan vooraf gedacht, met name door een zwakke vloer en omdat er niet te veel overlast mocht zijn. Er moesten nieuwe ontwerpen gemaakt worden en dit zorgde voor vertraging. Tijdens de bouw werden de werkzaamheden afgeschermd door een grote witte kubus. Ook werd de grond bevroren om grondwater tegen te houden.

Het project is nog niet helemaal klaar, want de centrale hal krijgt ook nog een opknapbeurt. "Je wilt eigenlijk toch een soort iconisch visitekaartje voor de reizigers achterlaten, zeker als ze naar het centrale station van de hoofdstad komen", aldus Dijksma.