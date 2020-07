Een deel van alle bruggen en kades in Amsterdam staat op instorten. Dat blijkt maandag uit onderzoek van de gemeente Amsterdam.

Het stadsbestuur begon vorig jaar met een onderzoek naar alle 829 bruggen in Amsterdam. Tot dusver zijn 21 bruggen helemaal gecheckt en bij 10 bruggen zijn maatregelen genomen vanwege de slechte onderhoudsstaat. Bij 16 van de 43 bruggen waar de fundering is bekeken, bleek een probleem te zijn. Eind dit jaar moet van 140 bruggen bekend zijn hoe die ervoor staan.

Ook met de staat van de kades in de stad is het niet goed gesteld. Onderzoek naar de eerste tachtig kademuren wees uit dat die allemaal vernieuwd moesten worden. Er moet nog voor 190 kilometer aan kademuren worden onderzocht.

"We wisten al dat er ernstige verwaarlozing was, maar de laatste onderzoeksresultaten vallen tegen. Als we binnen twintig jaar alle problemen willen hebben verholpen, zullen we acht keer zo hard moeten werken als we voorheen deden", zegt wethouder Sharon Dijksma tegen Het Parool.

De gemeente trekt de komende jaren 300 miljoen euro uit voor al het onderzoek en onderhoud, maar de verwachting is dat er een veel groter bedrag nodig zal zijn.