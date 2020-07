De gemeente wil in 2022 ongeveer één miljoen zonnepanelen realiseren op de Amsterdamse daken. Hiermee moet voor 250 megawatt aan zonne-energie worden opgewekt.

Om inwoners te helpen met het aanschaffen van zonnepanelen is de website 'Zon zonder zorgen' ontwikkeld. Hier wordt advies op maat gegeven.

Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) zegt in een persbericht dat ze geen dak onbenut wil laten. "Gelukkig willen veel Amsterdammers ook aan de slag met het plaatsen van zonnepanelen, maar zij weten niet altijd goed waar ze moeten beginnen. Daarnaast wordt er soms ten onrechte vanuit gegaan dat daken van oudere of monumentale panden niet geschikt zijn voor zonnepanelen. Met deze tool kan iedereen in een paar stappen zien wat er mogelijk is."

In de afgelopen drie jaar is het aantal zonnepanelen met ongeveer 50 procent per jaar toegenomen. Om ervoor te zorgen dat de naderende economische recessie die groei niet bedreigt, kiest de gemeente ervoor om het plaatsen van zonnepanelen zoveel mogelijk te faciliteren door bijvoorbeeld collectieve inkoopacties voor zonnepanelen te organiseren.