Amsterdamse studentenorganisaties willen dat universiteiten en hogescholen soepeler omgaan met de regels vanwege de coronacrisis. Uit onderzoek blijkt dat studenten vinden dat de kwaliteit van het onderwijs sterk achteruit is gegaan sinds de lessen digitaal worden gegeven.

"Bijvoorbeeld aan de HvA verliep dat in het begin best wel stroef", vertelt Emma Hilde Fuchs, voorzitter van studentenunie ASVA. "Veel studenten hadden in eerste instantie helemaal geen onderwijs. Daardoor liepen ze achter en hadden ze veel deadlines en tentamens in korte tijd."

Er moet meer begrip worden getoond voor studenten, vindt de ASVA. "Als er tegen alle docenten wordt gezegd dat het makkelijker moet zijn om deadlines en tentamens uit te stellen, dan gebeurt dat hopelijk ook."

"Veel individuele studenten hebben bijvoorbeeld van hun scriptiebegeleiders te horen gekregen dat ze niet hoger dan een zes kunnen halen als ze bepaalde deadlines niet zouden halen", vertel Fuchs. "Dat is best hard, zo midden in een crisis."

ISO: 'Onderwijs op afstand is best heftig'

De zorgen van de Amsterdamse studenten staan niet op zichzelf. Ook in veel andere steden wordt gepleit voor een soepeler omgang met de regels omtrent bijvoorbeeld toetsing, vertelt Dahran Çoban, voorzitter Interstedelijk Studentenoverleg (ISO). "We hebben een meldpunt sinds het begin van de coronacrisis en we herkennen de klacht sterk dat onderwijs op afstand best heftig is."

De studentenorganisaties willen daarom dat de studenten zo snel mogelijk weer de studiebanken in kunnen. "Investeer in kwalitatief onderwijs op afstand, maximaliseer het onderwijs dat je fysiek kunt doen en zorg ervoor dat studenten weten waar ze terecht kunnen als er problemen zijn", zegt Çoban.

Ze benadrukt verder dat studenten ook zelf vroegtijdig aan de bel moeten trekken als ze vinden dat iets niet goed gaat. "Want als je achteraf vertelt: ik heb het niet gehaald want het lag hier en hier aan, dan ben je misschien ook te laat voor een deadline van je examencommissie."