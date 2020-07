De Amsterdamse politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij een phishingzaak.

De man deed zich eind januari voor als medewerker van PostNL om een zogenaamd verlopen bankpas op te halen bij het slachtoffer. Zij was diezelfde dag 15.000 euro lichter.

Op donderdag 23 januari rond 16.30 uur belde de verdachte bij het slachtoffer aan in Amsterdam-Noord. Het slachtoffer had twee dagen daarvoor een sms-bericht ontvangen dat afkomstig leek van haar bank, waarin stond dat ze haar bankpas moest vervangen. Ze had de pas doorgeknipt en meegegeven aan de neppostbezorger.

"In het sms-bericht, dat afkomstig leek van haar bank, stond een link naar een phishingwebsite. Ze werd gevraagd haar bankgegevens en de pincode in te vullen van de bankrekening van het bedrijf waar ze mede-eigenaar van is", zegt een politiewoordvoerder.

Op de phishingwebsite maakte het slachtoffer ook een afspraak om haar bankpas op te laten halen. Dat werd gedaan door de man die op 23 januari voor haar deur stond. Met de pas zijn meerdere keren geldbedragen van de rekening van het slachtoffer gehaald. Het is niet bekend hoe dit mogelijk was met een doorgeknipte pas.

De verdachte wordt rond de achttien jaar oud geschat, heeft een lichte huidskleur en zwart haar. Hij heeft een mager postuur, een opvallend gebogen neus en is ongeveer 1,80 meter lang. Hij droeg die dag een spijkerbroek, zwarte sportschoenen met witte zool en sprak accentloos Nederlands.

Mensen die meer weten over deze zaak, worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.